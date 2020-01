Rdeči križ v Mariboru potrebuje dodaten denar za pakete pomoči

Po podatkih finančne uprave smo Slovenci lani zapravili veliko več kot pretekla leta. Vendar pa so življenja tistih, ki živijo pod pragom revščine, povsem drugačna. Pred Rdečim križem v Mariboru se namreč vijejo kolone čakajočih na pakete hrane in drugo pomoč. Te so celo tako dolge, da Rdeči križ potrebuje dodaten denar za pakete pomoči, sicer bodo prisiljeni število paketov s hrano omejiti.