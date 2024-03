Reaktor in zajtrk Nasinih astronavtov

Zakaj je jedrska energija pomembna, je Slovenija pri tem samozadostna in koliko je sevanje pravzaprav nevarno? O vsem tem so govorili na Inštitutu Jožef Stefan, kjer so nas s pomočjo zanimivega eksperimenta podučili o radioaktivnosti, nas popeljali okoli reaktorja, obenem pa smo pokusili tudi zajtrk, ki ga bodo morda jedli Nasini astronavti.