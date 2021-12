Veseli december se počasi preveša v sredino in vsi že kar nekaj časa prepevamo božične hite. Le kdo ne pozna Bele snežinke in Na božično noč? Novo božično popevko sta letos ustvarila Rebeka Dremelj in Sebastian. Aleksander Pozvek pozna recept za dobro kuhano vino, tokrat pa je spoznaval recept za decembrsko uspešnico.