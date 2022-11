Kaj pomeni blanširanje, kje kupiti limonsko travo in pod katerim kotom vstaviti raco v pečico? Rebeka Dremelj se je odločila, da s tovrstnimi vprašanji ne bo več napadala svoje prijateljice, slovenske kuharice in slaščičarke Alme Rakić, in jo je prepričala, naj svoje znanje zapakira v kuharsko knjigo, ki bo razumljiva vsem. S pomočjo Andreje Feyer se je tako rodila kuharica "fine dining" s primesjo domačnosti.