Rebeka Kropivšek Leskovar izbrana za inženirko leta 2024

Med desetimi mladimi ženskami je strokovna komisija izbrala inženirko leta 2024. Kar polovica vseh nominirank deluje na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij. To so ženske, ki v službi razvijajo algoritme za napovedovanje polnosti baterij v letalstvu, aplikacije za dobro počutje ali pa vodijo ekipo 50 inženirjev na šestih različnih lokacijah. Naziv so, denimo, podelili inženirki, ki razvija računalniški oziroma strojni vid. Prav vsem desetim pa je skupno, da se je njihova ljubezen do znanosti in tehnologije začela že zgodaj v otroštvu.