Recept za življenje 100-letne Matilde: Jeza in žalost škodujeta

Le redki so pri teh letih pri takih močeh kot Matilda Horvat iz Maribora, ki je 100 let praznovala pred dvema tednoma. Zgovorna 100-letnica pravi, da se sploh ne počuti toliko staro in da ima občutek, kot da je ravnokar napolnila abrahama. Ne ovira je niti moderna tehnologija, saj vsak dan po Skypu pokliče hčerko, ki živi na Švedskem. Sama skrbi zase, pospravlja po stanovanju, kuha in hodi v trgovino. "Dokler sem na nogah, sem živa," pravi. Njen recept za življenje pa je, da jeza in žalost škodujeta.