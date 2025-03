Redakcija Sveta na Kanalu A se je pridružila gibanju Dan rožnatih majic

Novinarji velikokrat poročamo o medvrstniškem nasilju. Pogovarjamo se z žrtvami, njihovimi družinami, včasih tudi z ustrahovalci, in vse te zgodbe na nas puščajo pečate. Ker se vsi zavedamo, kakšno moč imajo taka dejanja, smo se letos odločili pridružiti dnevu rožnatih majic, ki je namenjen ozaveščanju o škodljivih posledicah medvrstniškega nasilja. Gibanje se je začelo leta 2007 v Kanadi, ko sta dva srednješolca stopila v bran vrstniku, ki je bil zaradi svoje rožnate majice zasmehovan in ustrahovan. Kupila sta 50 takih majic in jih razdelila po šoli. Njuno dejanje zdaj že vrsto let navdihuje ljudi po vsem svetu.