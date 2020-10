Poleg policistov in inšpekcije bodo nadzor nad ukrepi izvajali tudi redarji

Pristojnosti za nadzor nad spoštovanjem nekaterih ukrepov širom po državi dobivajo poleg inšpektorjev in policistov tudi občinski in mestni redarji, a že opozarjajo: nalagajo nam nove in nove naloge, nam pa se na koncu to nikjer ne pozna. Kazni za kršitelje so sicer visoke – od nekaj sto do nekaj tisoč evrov. Najprej pričakujte predvsem opozorila, saj se morajo ljudje na nošnjo še navaditi. Še najbolj rekreativci, ki se bodo morali zdaj na prostem rekreirati z masko, če ne bodo denimo tekli ali kolesarili sami, pa še to vsaj tri metre stran od drugih.