Redek cvet agave so v Cerkljah na Gorenjskem čakali skoraj pol stoletja

Agava, ki v višino meri dobrih sedem metrov, je te dni navdušila družino Koritnik, ki je na ta poseben trenutek čakala dolgih 50 let. Gre sicer za rastlino, ki uspeva na bolj sušnih območjih in preživi temperaturo do – 5 stopinj, a kaže, da so ji tudi naše nekoliko bolj mrzle zime ustrezale. Po dolgih letih čakanja je tako s cvetom razveselila lastnika.