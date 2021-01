Regija z eno največjih smrtnosti v preteklem letu dobila prve odmerke cepiva

V Murski Soboti so dobili prvih 300 odmerkov cepiva. Pomurska regija je bila sicer v preteklem letu ena tistih z največjo smrtnostjo glede na število prebivalcev. Lani je tam namreč na 100 tisoč prebivalcev umrlo kar 268 potrjeno okuženih oseb. Stanje se je sicer od takrat, vsaj kar zadeva smrtnost, močno popravilo. Po podatkih Sledilnika covid-19 v zadnjih sedmih dneh namreč smrtnih žrtev ni bilo. Prijave za cepljenje so začeli zbirati takoj po novem letu, do zdaj pa so jih zbrali že 4600.

