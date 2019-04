Regres bo razbremenjen že letos

"Ljudje bodo lahko odšli na dopust z debelejšimi denarnicami," pravi minister za finance Andrej Bertoncelj ob razbremenitvi regresa. Poslanci so na izredni seji potrdili predlog vlade. Regres, ki ga mora delodajalec izplačati najpozneje do 1. junija, bo razbremenjen že v letošnjem letu. Kdor pa je regres letos že prejel, bo že plačane prispevke in akontacijo dohodnine prejel vrnjeno.