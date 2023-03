Rejništvo v Sloveniji: 'Je nekaj, kar ti da veliko več, kot ti vzame'

V Sloveniji sirotišnic ni. Otroci, ki ostanejo brez družin ali primernega okolja v družini, so nameščeni k rejnikom. In velikokrat se pri rejništvu pojavijo komentarji, da se ljudje za to odločijo le zaradi zaslužka ali poceni delovne sile na kmetijah. Pogovarjali smo se z Lučko Šušteršič, ki je imela v 16 letih v rejništvu osem otrok, trenutno pri njej živijo štirje najstniki, ki so z njo že od zgodnjega otroštva. Sama meni, da je biti rejnik danes premalo cenjeno in krepko podplačano delo, je pa nekaj, kar ti da veliko več, kot vzame.