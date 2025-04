V Sloveniji pri 558 rejnikih živi 750 otrok

Rejnic in rejnikov je v Sloveniji trenutno 558. Oseb, ki pod svoje okrilje vzamejo otroke, ki v svojih primarnih družinah zaradi različnih razlogov ne morejo ostati. Med njimi je tudi Nada Primc iz Šentvida pri Stični, ki je zadnjih šest let rejnica dvema otrokoma. Zakaj se je sicer mati petih otrok odločila za vlogo rejnice in kakšne izzive prinaša tovrstna vzgoja?