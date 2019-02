Reka ljubezni je nazaj

Drama, akcija, prevare, ljubezen, rojstvo in smrt. Z vsem tem je postregla tretja sezona priljubljene serije Reka ljubezni. Po dramatičnem zaključku so mnogi že nestrpno pričakovali nadaljevanje dogajanja na Krki in prišli so na svoj račun. Reka ljubezni se končno vrača na male ekrane. Kdo bo novi gost na vratih hiše Slak, kdo bo v solzah in kdaj bo razkrita ena največjih skrivnosti?

Reka ljubezni, pasica