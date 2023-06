'Rekli so mi, da moram vzeti zdravila, ker sem odklonila, je sledila kazen'

Čakamo na odziv zdravstvenega ministra Danijela Bešiča Loredana na razkritja spletnega portala N1 o domnevnem nasilju na ljubljanski psihiatrični kliniki. Pred mikrofone bo vendarle stopil, kljub temu da je za domnevno nasilje vedel že od marca. Pacienti opisujejo, da naj bi bili zaposleni ob hospitalizaciji do njih nasilni, prisilno naj bi jim dajali zdravila in injekcije, jih pretepali po vsem telesu in celo vlekli za genitalije in jih dušili z blazino. Pogovarjali smo se z Barbko Špruk, ki je bila zaradi hude depresije in anksioznosti v preteklosti večkrat hospitalizirana v ljubljanski psihiatrični kliniki, Mariboru, pa tudi Idriji, nazadnje pred več kot 10 leti. Tudi sama je takrat, kot je razlagala, doživljala nasilje.