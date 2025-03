Rekorder letošnje licitacije lesa je hlod oreha iz BiH

V Slovenj Gradcu so tudi letos vse oči uprte v vrednejše sortimente lesa. Na že 19. licitaciji, ki velja za največjo v srednji Evropi, so tokrat zbrali več kot 6500 hlodov v skupni količini skoraj 7000 kubičnih metrov. Večinoma gre za hlode slovenskih lastnikov gozdov, rekorder letošnje licitacije lesa pa je hlod oreha iz Bosne in Hercegovine. Koliko je kupec zanj ponudil in čemu bo les namenjen?