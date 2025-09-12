Rekorderka na bolniški: Učiteljica 15 let prejemala polno plačo

Te dni je v medijih zaokrožila zanimiva zgodba iz Nemčije. Učiteljica na eni izmed strokovnih srednjih šol je kar 15 let koristila bolniški stalež in za to prejemala polno plačo v višini 5000 evrov na mesec. Razkrita pa je bila, ko je novo vodstvo šole odredilo notranjo revizijo. Kljub temu ji denarja, ki se ga je nabralo za skoraj milijon evrov, najverjetneje ne bo treba vrniti. Kako dolgo pa bolniški stalež koristi slovenski rekorder in kakšne zakonodajne spremembe se pripravljajo na področju bolniških odsotnosti?