Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektor Svet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Svet

Rekorderka na bolniški: Učiteljica 15 let prejemala polno plačo

Ljubljana, 12. 09. 2025 20.03 | Posodobljeno pred 13 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Danica Jovanović
Komentarji
0

Te dni je v medijih zaokrožila zanimiva zgodba iz Nemčije. Učiteljica na eni izmed strokovnih srednjih šol je kar 15 let koristila bolniški stalež in za to prejemala polno plačo v višini 5000 evrov na mesec. Razkrita pa je bila, ko je novo vodstvo šole odredilo notranjo revizijo. Kljub temu ji denarja, ki se ga je nabralo za skoraj milijon evrov, najverjetneje ne bo treba vrniti. Kako dolgo pa bolniški stalež koristi slovenski rekorder in kakšne zakonodajne spremembe se pripravljajo na področju bolniških odsotnosti?

bolniška odsotnost bolniški stalež
SORODNI ČLANKI

OZS: Ljudje najlažje pridejo do bolniške in to tudi izkoriščajo

Izkoriščamo neomejeno bolniško ali smo Slovenci res večkrat bolni?

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256