Rekordna 188-milijonska pogodba: Antetokounmpo še pet let pri Milwaukeeju

Padel je nov plačni rekord v NBA. Čeprav se je govorilo, da bi znal okrepiti Dallas Luke Dončića, povezovali so ga tudi z Miamijem Gorana Dragića, je grški košarkarski superzvezdnik Giannis Antetokounmpo z Milwaukeejem podaljšal pogodbo še za pet let. To pa še ni vse. S pogodbo bo zaslužil astronomskih malo manj kot 188 milijonov evrov, kar je najvišja pogodba v zgodovini lige NBA. Za Adetokumbom je sicer težko otroštvo in boj za preživetje na ulicah Aten.