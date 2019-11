Rekordna udeležba na lokalnih volitvah v Hongkongu, izgredov ni bilo

V Hongkoncu so potekale volitve članov okrožnih svetov. Rekord iz leta 2015, ko se je volitev udeležilo 47 odstotkov oziroma 1,36 milijona volilnih upravičencev, je padel že sedem ur pred zaprtjem volišč. Do 15.30 po krajevnem času je namreč glas oddalo 47,26 odstotka volilnih upravičencev.

Volilna udeležba je bila največja ravno v okrožjih, kjer so bili v minulih mesecih najmnožičnejši protesti za večje demokratične svoboščine. V bližini večine volišč so bile zato nameščene protiizgredniške enote policije.

Volitve so po poročanju tujih tiskovnih agencij potekale mirno, pred volišči so se nabrale dolge vrste ljudi. Ena od organizacij, ki so spremljale volitve, je sicer sporočila, da so nekateri volivci poročali, da so jih pred volišči snemali neidentificirani ljudje. Za 452 sedežev v 18 okrožnih svetih se je sicer potegovalo več kot 1100 kandidatov.