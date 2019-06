Rekordna zaplemba kokaina v Filadelfiji: med aretiranimi tudi Črnogorci

Pretekli teden so ameriške oblasti v pristanišču v Filadelfiji zaplenile 17,5 ton kokaina v v vrednosti kar milijarde ameriških dolarjev oziroma približno 880 milijonov evrov. Gre za največjo zaplembo kokaina v ameriških zgodovini. Prvi dan so med preiskavo odkrili 16,5 tone v sedmih kontejnarjih, med nadaljnjo preiskavo pa so odkrili še eno tono, oblasti pa menijo, da bi se na ladji lahko skrivale še večje količine droge, preiskava pa se tako nadaljuje. Gre za kontejnarsko ladjo MSC Gayane v lasti švicarskega podjetja.

Oblasti so aretirale šest članov posadke, med njimi pa naj bi bilo več državljanov Črne gore. Med njimi je Ivan Đurašević, ki naj bi priznal, da je za nalaganje kokaina na ladjo prejel 50.000 ameriških dolarjev. Med aretiranimi so tudi Boško Marković, Aleksandar Kavaja, Nenad Ilić, Laauli Pulu in Fonofaavae Tiasaga. Njihovih nacionalnosti ameriške oblasti uradno niso potrdile, Philly Voice pa poroča, da so na sodišču potrebovali prevajalca v srbščino in samojščino.

Osumljeni so priznali, da so pomagali pri nalaganju kokaina na ladjo – to naj bi se zgodilo na zahodni obali Južne Amerike, s 14 čolni. Tijasaga je prav tako priznal, da je sodeloval pri nalaganju kokaina na ladjo, za to pa mu je bila obljubljena velika denarna nagrada. Trdi pa tudi, da so vse skupaj organizirali Đurašević in še trije drugi člani posadke.

Zapisi kažejo, da se je omenjena ladja pred prihodom v pristanišče v Filadelfiji ustavila v pristaniščih na Bahamih, in sicer 13. junija, štiri dni pred tem v Panami, 24. maja v Peruju in 19. maja v Kolumbiji. Večji del pošiljke naj bi sicer pot nadaljeval v Evropo, poroča Philly Voice.