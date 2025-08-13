Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektor Svet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Svet

Rekordno število intervencij v gorah: slabo vreme in slaba priprava

Ljubljana, 13. 08. 2025 18.39 | Posodobljeno pred 10 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Rebeka Tomaduz
Komentarji
1

Toplo in lepo vreme v dolini ne napoveduje nujno tudi enakega v visokogorju, tudi letos, ob ponovnem rekordu opravljenih intervencij, opozarjajo gorski reševalci in zdravniki. Na 410 intervencij so se že odpravili do torka, kar je 44 več kot lani v istem obdobju. Da bi se moral odhod v gore začeti v glavi in ne s treningom mišic, dokazuje tudi statistika nesreč. Največkrat se namreč nesreče zgodijo prav na planinskih poteh zaradi zdrsov.

gorsko reševanje gore reševanje gorski reševalci intervencije
SORODNI ČLANKI

Kje se konča solidarnost in začne osebna odgovornost v gorah?

Naporen dan za gorske reševalce: kar šest nesreč, v eni huje poškodovan 26-letni Grk

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Rde?a pesa in hren
14. 08. 2025 13.00
+1
Pa kaj vedno isto slišimo. Vsak članek eno in isto. Ljudje nepriprvaljeni v gore. Kaj ej to mogoče dodatna reklama za helkopter Leonardo, 15 mijonov za neprirpvaljene turiste? Lahko, mapak ob istih pogojih kot onemu Avstralcu so lepo zaračunali 15 000 € za malomarnost.
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110