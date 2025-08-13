Svet
Rekordno število intervencij v gorah: slabo vreme in slaba priprava
Toplo in lepo vreme v dolini ne napoveduje nujno tudi enakega v visokogorju, tudi letos, ob ponovnem rekordu opravljenih intervencij, opozarjajo gorski reševalci in zdravniki. Na 410 intervencij so se že odpravili do torka, kar je 44 več kot lani v istem obdobju. Da bi se moral odhod v gore začeti v glavi in ne s treningom mišic, dokazuje tudi statistika nesreč. Največkrat se namreč nesreče zgodijo prav na planinskih poteh zaradi zdrsov.
