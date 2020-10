Rekordno število novih okužb od začetka epidemije. Prihajajo novi vladni ukrepi

Slovenija je na hitri poti v črn scenarij. Postavili smo namreč absolutni dnevni rekord – izmerili smo namreč kar 356 novih okužb. Rekordnih je bilo sicer tudi število brisov. Opravili so kar 3998 testiranj in ob številu okužb to pomeni, da je bilo pozitivnih skoraj devet odstotkov odvzetih brisov. Za zdaj smo sicer še vedno v oranžnem scenariju, a se naglo približujemo tudi rdečemu, ki bi pomenil razglasitev epidemije. Poleg uveljavljenih pa bodo kmalu začeli veljati še dodatni ukrepi.

