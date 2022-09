Rekordno število spletnih prevar: prevaranti letos pobrali že več kot 12 milijonov evrov

Si predstavljate, da v nekaj trenutkih izgubite vse prihranke, ki ste jih skrbno dajali na stran vse življenje? To se je zgodilo gospe iz okolice Vipave. Neznanec jo je poklical po telefonu, jo preslepil, da kliče iz podjetja Microsoft, ter jo posvaril, da ima računalnik okužen z virusom. Ženska mu je zato omogočila oddaljen dostop do svojega računalnika in mu posredovala tudi zahtevana gesla. Pri preverjanju stanja na svojem bančnem računu pa pozneje ugotovila, da je goljuf z njenega bančnega računa opravil za približno 30.000 evrov plačil. A še zdaleč ne gre za osamljen primer. Z Generalne policijske uprave opozarjajo, da preiskujejo rekordno število spletnih prevar, zaradi katerih so bili letos Slovenci oškodovani že za več kot 12 milijonov evrov.