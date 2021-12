Tekma za pozabo bi po četrtkovem obračunu v ligi NBA z Memphisom zagotovo lahko rekli igralci Oklahome. Memphis Grizzlies so igrali brez svojega najboljšega igralca Jaja Moranta in na parketu vseeno ponižali gostujočo ekipo s kar 152:79. To pa je bila najvišja zmaga katere koli ekipe v kar 75-letni zgodovini lige NBA.