Čeprav bi se že zdavnaj lahko upokojil, že 45 let vodi postojnsko porodnišnico

Da pa se v zdravstvu tudi dobro dela, dokazujejo odličja, ki jih že 22 let najbolj zaslužnim podeljuje Zdravniška zbornica. V več kategorijah so nagradili 23 posameznikov, ki so, kot pravijo v zbornici, s svojim predanim delom pomembno prispevali k ugledu zdravništva ter razvoju zdravstvene stroke doma in v tujini. Najvišje priznanje so prejeli Zvonka Zupanič Slavec, ena največjih poznavalk zgodovine medicine v Sloveniji, ginekolog in direktor postojnske porodnišnice Aleksander Merlo ter ljubljanski kardiolog Marko Noč.