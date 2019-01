Renault izbral novo vodstvo: na čelu Ballore in Senard

Do menjave v vodstvu Renaulta je prišlo, potem ko je njegov dosedanji prvi mož Carlos Ghosn , ki je na Japonskem pridržan zaradi domnevnih finančnih malverzacij v podjetju Nissan, v sredo podal odstopno izjavo.

Thierry Bollore se je skupini Renault pridružil septembra 2012, po Ghosnovi aretaciji pa je prevzel mesto začasnega glavnega izvršnega direktorja. Jean-Dominique Senard v Renault prihaja iz Michelina.

Ghosn, ki je do novembra lani veljal za najmočnejšega moža v avtomobilski industriji, je kmalu po aretaciji izgubil položaj predsednika japonskih avtomobilskih skupin Nissan in Mitsubishi. Renault je menedžerju, ki je skoval tristransko francosko-japonsko avtomobilsko zavezništvo, medtem dolgo stal ob strani.

Prejšnji teden pa je francoska vlada Renaultov upravni odbor pozvala k imenovanju novega vodstva. Če ne bi odstopil sam, bi ga danes odstavili.

'Vloga predsednika bo zagotoviti, skupaj s francosko državo, dodatno utrditev zavezništva med Nissanom in Renaultom'

Ghosn je v Renaultu zasedal položaj tako glavnega izvršnega direktorja kot predsednika koncerna, sedaj pa so se v koncernu odločili ta položaja ločiti.

"Vloga predsednika bo zagotoviti, skupaj s francosko državo, dodatno utrditev zavezništva med Nissanom in Renaultom, ki je strateška prioriteta," je medijem ob robu zasedanja Svetovnega gospodarskega foruma v Davosu danes povedal francoski finančni minister Bruno Le Maire. "Vloga glavnega izvršnega direktorja pa je zagotavljati dobro poslovanje na dnevni ravni," je še dodal.

Medtem se v Nissanu pripravljajo, da Ghosna dokončno odstranijo iz upravnega odbora. Izredno skupščino o tem naj bi izpeljali do sredine aprila, so sporočili. Nissan je Ghosna z mesta predsednika odstavil že kmalu po aretaciji, tako on kot njegov domnevni sostorilec Greg Kellypa sta ostala v upravnem odboru. Zamenja ju lahko le skupščina.