Kako se družina, ki jo je Slovenija rešila iz Sirije, znajde danes?

Pred slabimi sedmimi leti je Slovenija s postopkom repatriacije iz vojnega stanja v Siriji rešila šestčlansko družino slovenskega porekla. Njihova pot je potekala v najstrožji tajnosti, da so tukaj, se je izvedelo šele dobro leto po tem, ko so se že nastanili v Ilirski Bistrici. Preverili smo, kaj se danes dogaja z njimi in ali so še vedno vsi člani družine v Sloveniji.