Republikanski kongresniki prekinili zaslišanje in vzklikali gesla v podporo Trumpu

"Republikanski kolegi nočejo zaslišanj, ker so preplašeni zaradi tega, kar je diplomat Bill Taylor povedal v torek. Vedo, da bo prišlo na dan še več dejstev, ki v celoti obremenjujejo predsednika ZDA," je med drugim dejal demokratski kongresnik iz Kalifornije Ted Lieu.

Vršilec dolžnosti ameriškega veleposlanika v Ukrajini Bill Taylor je namreč v torek šokiral kongresnike, ko je potrdil vse obtožbe, da je Trump pogojeval srečanje z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in vojaško pomoč Ukrajini z javno najavo preiskave, ki bi očrnila demokratskega predsedniškega kandidata Josepha Bidna in potrdila teorijo zarote, da se je Ukrajina vpletala v ameriške predsedniške volitve leta 2016.

Odbor za obveščevalne dejavnosti je v sredo želel za zaprtimi vrati v posebni zavarovani sobi zaslišati uradnico Pentagona, pristojno za Ukrajino Lauro Cooper, vendar je pridrvela skupina najodločnejših podpornikov Donalda Trumpa v predstavniškem domu, se zrinila mimo kongresne policije in vstopila v dvorano s prenosnimi telefoni, zaradi česar so jih demokrati prijavili kongresni policiji.

Kongresni pravilnik namreč prepoveduje telefone v tej posebni sobi, poleg tega kongresniki, ki niso člani odbora za obveščevalne zadeve ali dveh drugih odborov, ki vodijo preiskave pred ustavno obtožbo, niso upravičeni do prisotnosti na zaslišanjih. Republikanci so se nekaj časa drli, da jim je dovolj skrivnosti in vzklikali gesla v podporo Trumpu, a so čez čas odšli. Zaslišanje se je nato začelo s peturno zamudo.

Vdor republikancem spominja na dogodke iz leta 2000, ki jo je organiziral Trumpov prijatelj Roger Stone, da bi preprečil ponovno preštevanje glasovnic predsedniških volitev med republikancem Georgem Bushem mlajšimin demokratom Alom Gorom.

V enem od okrožij je namreč začela med ponovnim preštevanjem glasovnic Busheva prednost pred Gorom kopneti in Stone je organiziral naval kravatarjev iz New Yorka in drugih delov ZDA, ki so ponovno preštevanje onemogočili. To je šlo v zgodovino kot protest Brooks Brothers, ki je modni znamka, ki so jo nosili lepo oblečeni "protestniki".