Reševalci poskušajo zasute rešiti z golimi rokami

Albanijo je prizadel najhujši potres v zadnjih desetletjih, ki je terjal najmanj 18 smrtnih žrtev in več kot 600 ranjenih. Reševalci in prebivalci z golimi rokami poskušajo izpod ruševin rešiti zasute, albanski predsednik pa je razmere označil za dramatične. Žarišče potresa z magnitudo 6,4 je nastalo v Jadranskem morju, o škodi pa poročajo tudi iz sosednje Srbije, Črne gore in Severne Makedonije.