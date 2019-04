Reševalci se prebijajo do vasi, ki jih je ciklon odrezal od sveta

V noči na petek je Mozambik zadel ciklon Kenneth, popolnoma ali delno je bilo uničenih okoli 3500 hiš, številne ceste so neprevozne, uničene pa so tudi šole in bolnišnice.

Državo pa je sedaj zajelo še obilno deževje. Po zadnjih podatkih je umrlo pet ljudi, oblasti pa pozivajo prebivalce, naj se umaknejo na višje ležeče položaje, saj se bojijo poplav in plazov.

Medtem se reševalci prebijajo do vasi, ki jih je ciklon odrezal od sveta, v njih bi lahko bilo ujetih več tisoč ljudi. In medtem ko vode v državi naraščajo, bi bilo lahko po nekaterih podatkih ogroženih celo 700.000 ljudi, poroča The Guardian.