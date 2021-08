Reševalec iz vode pred utopitvijo rešil štiričlansko družino

Reševalec iz vode, Simon Kulčar, je v soboto na Soboškem jezeru pred utopitvijo rešil štiričlansko družino. Kar deset minut je potreboval, da je na obalo prinesel vse, dva otroka in starša, saj so se ga vsi nekontrolirano in agresivno oklepali. Nihče od štiričlanske družine ni znal plavati in so zaradi tega precenili globino vode. Na srečo se je ta zgodba končala srečno, vendar smo v letošnjem letu zabeležili že devet smrtnih žrtev v naših kopalnih vodah, zato reševalci iz vode opozarjajo: ne precenjujete svojih sposobnosti.