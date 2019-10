Reševanje kapitana Dina: na odprtem morju opazili splav

EMSA je sporočila, da velikost objekta na posnetku ustreza dimenzijam enega od splavov, ki je zapustil potapljajočo se ladjo. Kljub temu pa zaradi tehničnih omejitev in časovnega zamika, ki je nastal ob obdelavi posnetkov, ne morejo potrditi, da gre za splav z ladje Burbon Rhode. Koordinate so zato posredovali francoskemu regionalnemu štabu za reševanje (CROSS), ki je nato preusmeril vse ladje, ki se nahajajo v bližini k lokaciji, kjer naj bi se nahajal splav.

"Vse pristojne službe in naše diplomatske aktivnosti delajo v smeri reševanja pogrešanih, med katerimi je tudi hrvaški kapitan Dino Miškić," so sporočili z ministrstva. Hrvaška in Ukrajina sta medtem sporočili, da si prizadevata, da bi pri iskanju pogrešanih pomorščakov angažirali francosko letalo, ki bi preiskalo področje.

Vladimir Svalina, Pomočnik glavnega tajnika Sindikata hrvaških pomorščakov, je za hrvaški RTL izjavil, da še ne morejo z gotovostjo trditi, da gre za splav. "V akcijo je vključenih več ladij in letal. To je dobro, gre za dober znak. Poskušali bomo ugotoviti, ali so dejansko nekaj našli. Seveda si želimo, vendar ne moremo z gotovostjo trditi," je povedal. Medtem so v društvu hrvaški kapitanov bolj optimistični in pričakujejo dobre novice.