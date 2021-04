Reševanje populacije risov: Zois in Aida spuščena v gozdove Jelovice

Če so v zadnjem času srečanja z medvedi kar pogosta, so z risi zelo redka. Pa ne le zato, ker so to precej plašne živali, ampak ker jih v Sloveniji živi zelo malo. Pripotovala sta iz Romunije, za prehod meje pa nista potrebovala PCR-testa. Zois in Aida sta svojo pot začela na Jelovici, kar pa je zelo pomembno za ohranjanje populacije risov pri nas, in če se bosta na svoji skupni poti še kdaj srečala, se lahko populacija risov pri nas še bolj razširi.

icon-expand