Na območju Ajdovščine se je poškodoval eden najbolj izkušenih jamarjev v Sloveniji in Evropi. Med raziskovanjem jame je nanj padla skala, pri čemer je utrpel poškodbe glave in vratu, a so ga reševalci uspeli stabilizirati. Aktivirali so reševalce vseh večjih enot Jamarske reševalne službe, saj gre za eno najzahtevnejših reševanj pri nas.