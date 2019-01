Reševanje preživelih otežuje deževje: 'Tekli smo za svoja življenja'

Zaradi zrušitve jezu na jugovzhodu Brazilije je po podatkih gasilcev umrlo 34 ljudi, številka pa bo še narasla, saj pogrešajo še 300 ljudi. Iskanje in reševanje preživelih otežuje deževje in upanja zanje je vse manj. "Težko je videti razmere in ne postati čustven," je dejal brazilski predsednik, ki je s helikopterjem preletel območje.

Po petkovem zrušenju jezu v v bližini mesta Belo Horizontese reševalci s helikopterji in skozi blato skušajo prebiti do preživelih. S posnetkov je razvidno, kako ljudi vlečejo iz blata in jih odvažajo na varno. Po navedbah britanskegaBBCso do zdaj rešili 366 ljudi, od tega so jih 23 prepeljali v bolnišnico. Rudarsko podjetje Vale, ki je imelo v lasti porušeni jez, je sporočilo, da ne uspe vzpostaviti stika z nekaj več kot 250 zaposlenimi in pogodbenimi sodelavci. Prav tako so pogrešani zaposleni in gostje v tamkajšnjem gostišču.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

'Ljudje so kričali' 21-letnaKarolainy Stefany de Jesus, ki živi blizu, je povedala, da jo je poklical stric, ki dela v podjetju Vale. Stekla je na prizadeto območje, da bi poiskala svoje sorodnike. Naletela je na popolno razdejanje. "Videla sem ljudi, ki so kričali. Sirene niso delovale, ljudje so dajali napotke drug drugemu, bili so obupani." Na seznamu pogrešanih je tudi njena nečakinja Cristina Paula,ki je delala v bližnjem hotelu. Njeni sodelavci so Karolainy povedali, da ni bilo časa, da bi komu dajali napotke, samo "tekli so za svoja življenja". "Grozno je, vsi smo v šoku, tega ni nihče pričakoval,"je še dejala po poročanjuCNN.

FOTO: AP

Brazilski predsednik Jair Bolsonaro si je v soboto v preletu ogledal prizadeto območje. "Težko je videti razmere in ne postati čustven," je tvitnil. "Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da najdemo in pomagamo ljudem, zmanjšamo škodo, preiščemo vzroke, kaznujemo odgovorne in preprečimo tragedije," je dejal. Njegov zaveznik, izraelski premier Benjamin Netanjahu, je napovedal, da bo Izrael na območje poslal svojo misijo.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Kdo je kriv? Po navedbah brazilskega časnika Folha de S.Paulonaj bi rudarski kompleks, ki mu pripada zrušeni jez, decembra dobil dovoljenje za širitev. Skupine za varovanje okolja so temu nasprotovale. Podjetju Vale so oblasti po katastrofi že blokirale šest milijard realov (1,4 milijarde evrov) premoženja za pokritje škode. Guverner brazilske zvezne državeMinas Gerais Romeu Zema je po poročanju CNN razglasil tri dni žalovanja in se zahvalil vsem, ki so jim v tej katastrofi priskočili na pomoč. Zatrdil je, da bodo odgovorni kaznovani.

Brazilski predsednik je napovedal, da bodo odgovorne kaznovali. FOTO: AP