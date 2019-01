Reševanje psice Lee, ki je padla v zaledenelo reko

Vukovarski gasilci so čez vikend dobili nenavadni klic, ko jih je klical zaskrbljeni lastnik. Njegova psica Lea je zatavala na led in padla skozi luknjo v reki Vuki. Vukovarski gasilci so se hitro odzvali in začeli reševalno akcijo. Gasilec je legel na napihljivo blazino in se uspel splaziti do psice.

Več v prispevku Nove TV: