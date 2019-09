Rešili 30 let star misterij: ugotovili, kdo je posilil in umoril 10 žensk

Policija se je primer trudila rešiti kar tri desetletja, a so bili pri reševanju zloglasnega "primera Hwaseong" neuspešni.

Morilec je državo šokiral s krutimi posilstvi in umori. V osemdesetih in zgodnjih devetdesetih letih prejšnjega stoletja je v kraju Hwaseong, ki leži jugovzhodno od Seula, posilil in umoril 10 žensk, starih od 14 do 71 let.

Oblastem naj bi se sreča nasmehnila potem, ko je analiza DNK pokazala ujemanje vzorcev, ki so jih našli na treh krajih zločina, z DNK moškega, ki je danes v svojih petdesetih in ždi v zaporu zaradi še enega posilstva in umora. Leta 1994 je namreč posilil in umoril svojo svakinjo.

Lee Čun Yae vpletenost v serijo umorov zanika, oblasti pa pravijo, da se njegov vzorec DNK ujema z dokazi, najdenimi na prizorišču petega, sedmega in tudi devetega zločina.

Čeprav naj bi bila skrivnost zdaj rešena, pa to svojcem nesrečnih žrtev ne bo prineslo zadoščenja. Za krute zločine moškemu namreč ne morejo več soditi, ker se je iztekel rok, v katerem v zoper njega še lahko vložili obtožnico.