Rešili tri mladoletnike, ki so na Pohorju zašli s poti

Trije mladoletniki, ki so se s pležuhi odpravili na Pohorje, nato pa zašli s poti, so se po zaslugi gorske reševalne službe in lokalnih gasilcev vrnili domov zdravi in nepoškodovani. Na srečo so fantje še pravočasno poklicali na pomoč, saj so bili ob prihodu reševalcev že precej premraženi in izčrpani. To je bila sicer že tretja reševalna akcija na Pohorju letos, zato velja opozorilo: snega je ogromno, pot – četudi jo poznate – vzame precej več časa, v temi sredi gozda pa lahko orientacijo izgubimo še toliko hitreje.

