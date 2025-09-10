Rešitev za poplavljene podvoze: projekt deževni vrt

V Ljubljani zaradi dežja, razen kolapsa na cestah, večjih težav ni bilo. A spomnimo, ob močnejših nalivih so pogosto poplavljeni podvozi, ki ne predstavljajo samo ovire v prometu, temveč tudi nevarnost. Rešitev bi lahko bila modro-zelena infrastruktura, sistemi, namenjeni upravljanju s padavinskimi vodami v mestih. Obiskali smo enega od dveh pilotnih projektov deževni vrt ob Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo.