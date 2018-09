Reška občinska svetnica po prihodu iz pripora dala odpoved

A to ni bila prva nesreča, ki jo je povzročila pijana. Pod drobnogledom policistov in javnosti se je namreč znašla že junija lani, ko je v Reki povzročila lažjo prometno nesrečo, nato pa pobegnila, brez da bi vsaj preverila, kako je z žensko in otrokom v drugem avtomobilu. Trdila je, da se je na kraj nesreče vrnila kasneje, odpeljala pa naj bi se, ker ni želela ovirati prometa. Policisti so jo našli po petih urah, z 0,42 promila alkohola v krvi. Zaradi tolerance se to sicer obravnava kot 0,32 promila alkohola.

Begić Blečićeva je po prihodu iz pripora podala odpoved, informacijo je, kot poroča 24sata.hr, potrdil tudi župan mesta Reka Vojko Obersnel. Ta je zaprosila za sporazumno odpoved delovnega razmerja, župan pa pričakuje, da bo celoten postopek končan v mesecu dni. Župan jo je sicer pred tem že suspendiral, a zaradi teže kaznivega dejanja so bili na občini mnenja, da se Begić Blečićeva ne more več vrniti na svoje delovno mesto.