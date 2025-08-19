Svetli način
Svet

'Resnično pomemben korak za konec vojne'

Ljubljana, 19. 08. 2025 18.45 | Posodobljeno pred 12 dnevi

Lovro Smrekar
0

"Resnično pomemben korak za konec vojne." Tako je zgodovinsko srečanje označil nasmejani ukrajinski predsednik. Zelenski se je v Washingtonu sestal z Donaldom Trumpom in nekaterimi evropskimi voditelji, Trump pa se je kar 40 minut znova pogovarjal tudi s Putinom. Prvo srečanje Zelenski-Putin od začetka vojne bi se tako lahko, kot kaže, kmalu uresničilo.

