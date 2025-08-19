Svet
'Resnično pomemben korak za konec vojne'
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
"Resnično pomemben korak za konec vojne." Tako je zgodovinsko srečanje označil nasmejani ukrajinski predsednik. Zelenski se je v Washingtonu sestal z Donaldom Trumpom in nekaterimi evropskimi voditelji, Trump pa se je kar 40 minut znova pogovarjal tudi s Putinom. Prvo srečanje Zelenski-Putin od začetka vojne bi se tako lahko, kot kaže, kmalu uresničilo.
SORODNI ČLANKI
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.