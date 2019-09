Resor za 'zaščito našega načina življenja': von der Leynova obljublja razpravo

Resor "za zaščito našega evropskega načina življenja", ki ga je novoizvoljena predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen dodelila Grku Margaritisu Schinasu, je sprožil veliko polemik, češ, da odseva ksenofobno retoriko. Von der Leynova je obljubila nadaljnjo razpravo o pomenu in konceptu tega izraza.

Novoizvoljena predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyenbrani svojo odločitev o poimenovanju novega resorja "za zaščito našega evropskega načina življenja". V uvodniku, objavljenem v več današnjih izdajah evropskih časnikov, med drugim v italijanski La Repubblici in nemškem Die Weltu, je izrazila pripravljenost na odprto razpravo o tem. Na naziv resorja, ki ga je von der Leynova dodelila bivšemu glavnemu govorcu komisije, Grku Margaritisu Schinasu, se vrstijo kritike, med drugim iz Evropskega parlamenta, nekaterih članic unije ter organizacij za zaščito človekovih pravic, češ da odseva ksenofobno retoriko, ki jo uporabljajo skrajno desne skupine. "Očitno je ta teden stekla razprava o pomenu in konceptu tega izraza. To je dobro. In to je razprava, ki mora ostati odprta," je v uvodniku zapisala von der Leynova. Priznala je, da so besede pomembne in da je za nekatere evropski način življenja političen termin. "A ne moremo in ne smemo dovoliti, da nam drugi vzamejo jezik. Tudi to je del tega, kar smo," je dodala.

Po razkritju resorjev so se mnogi spraševali, kaj natanko pomeni resor za "zaščito našega načina življenja". FOTO: AP

"Videli smo tuje sile, ki so so od zunaj vmešavale v naše volitve. In videli smo domače populiste s poceni nacionalističnimi slogani, ki so nas skušali destabilizirati od znotraj. Tem silam ne smemo dovoliti, da ugrabijo definicijo evropskega načina življenja. Oni želijo, da bi jo razumeli ravno nasprotno od njenega pomena," je še zapisala. Po njenih besedah bi morali biti ponosni na naš evropski način življenja v vseh njegovih oblikah in dimenzijah ter bi ga morali nenehno ohranjati, varovati in gojiti. "Zato je bilo to eno od šestih vodilnih načel v mojih političnih smernicah, ki so julija dobile podporo Evropskega parlamenta," je poudarila von der Leynova. Izpostavila je še, da je bilo za evropski način življenja treba plačati veliko ceno in veliko žrtvovati. "Tega ne bi smeli imeti za samoumevno - ni ne dano ne zagotovljeno. Dokaz je, da naš način življenja nenehno izzivajo nasprotniki Evrope tako od znotraj kot od zunaj," je še zapisala. Evropski način življenja razložila skozi drugi člen Lizbonske pogodbe

