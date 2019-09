Resor za 'zaščito našega načina življenja': von der Leynovo pozvali na pogovor

Naziv"inovacije in mladi", kamor sicer sodi področje izobraževanja in kulture, ne pomeni "raziskav in kulture", je ponazoril predsednik, ki upa, da bo von der Leynova prihodnji četrtek zagotovila pojasnila.

Dežujejo zlasti kritike naziva resorja"za zaščito našega načina življenja", ki vključuje migracije in zaščito zunanje meje, a Sassoli je danes izpostavil, da v nazivih resorjev poleg"migracij" manjkajo tudi nekatere druge ključne besede, na primer"kultura" in "znanost".

Komisarske kandidate čakajo še zaslišanja

Konferenca predsednikov, ki združuje predsednika parlamenta in vodje političnih skupin, je sicer danes razpravljala o organizaciji zaslišanj komisarskih kandidatov, ki bodo od 30. septembra do 8. oktobra, kot je načrtovano že nekaj časa.

Šele prihodnji teden bo jasno, kateri odbor oziroma odbori bodo zaslišali posamezne kandidate. Vodstvo parlamenta naj bi odločitev o tem sprejelo prihodnji četrtek. Takrat se po neuradnih napovedih pričakuje tudi urnik zaslišanj.

Končno odločitev o pisnih vprašanjih odborov za kandidate in programu zaslišanj naj bi vodstvo parlamenta sprejelo 24. septembra. Rok za odgovore na pisna vprašanja naj bi bil 26. september.

Zaslišanja bodo od 30. septembra do 8. oktobra, kot so v parlamentu sporočili že julija. Predvidena so štiri zaslišanja na dan, po dve dopoldne in dve popoldne, je danes povedal Sassoli.

Če bodo zaradi težav s posameznimi kandidati potrebna dodatna zaslišanja, so ta predvidena 14. in 15. oktobra. Evropski parlament bo o celotni komisiji, ki naj bi začela delati novembra, glasoval 23. oktobra.