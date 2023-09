Okužba z RSV: sreča ob rojstvu sina se je v nekaj dneh spremenila v moro

Sreča ob rojstvu tretjega otroka se je komaj deset dni pozneje spremenila v nočno moro. Kot nam je zaupala Tamara Narat , je njen otrok cele dneve samo spal in nič jedel. "Še tisto, kar smo ga nekako prisilili, da je jedel, je vse izbruhal. To je trajalo dva dneva in smo rekli, zdaj pa res moramo k zdravniku ," pove in doda, da so nato v bolnici ostali 14 dni, ker so mu diagnosticirali težko obliko. " Zdravniki so mi razložili, da je bila sreča, da ga ni bilo treba intubirati. Imel pa je masko ."

V času sezone virusa RSV, v katero vstopamo, je vsak mesec hospitaliziranih med pet do 15 otrok in najbolj ogroženi so prav otroci, mlajši od pet let. Kot razloži Denis Baš, pediater, najpogosteje pride do okužbe spodnjih dihal predvsem pri otrocih, mlajših od dveh let, se pravi pri otrocih, ki so šli prvo leto v vrtec. "Na začetku se kaže s kašljem, smrkanjem, po nekaj dneh pa začnejo težje dihati, hropeti in piskati." Starši naj bodo zato, svetujejo pediatri, pozorni na premikanje otrokovega prsnega koša. "Če pogledajo med rebra, se vidi, da se to ugreza, dihajo s trebuhom in pa jamica pod vratom se jim ugreza. To so znaki, da otrok oteženo diha in da potrebuje pregled pri zdravniku," še doda Baš.

V Sloveniji sicer cepljenje proti virusu RSV za splošno populacijo še ni dostopno, tiste dojenčke, za katere je tveganje največje, pa za zdaj v sezoni akutnih okužb dihal cepijo kar šestkrat. "Upam, da bo cepljenje dostopno čim širšemu krogu, ki ga potrebuje," pove Maja Sočan iz NIJZ, ki doda, da bodo tudi čim prej postala dostopna cepiva proti RSV-ju za tiste, za katere je smiselno, torej za starejše od 60 let. Ti prav tako sodijo v ranljivo skupino, še posebno zato, ker imajo številne pridružene bolezni.