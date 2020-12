Revija Forbes objavila lestvico 100 najvplivnejših žensk sveta

Na prestižni listi je največ Američank, a so med prvimi petimi tri Evropejke. Najvplivnejša je že deseto leto zapored nemška kanclerka Angela Merkel, drugo mesto pripada Francozinji Christine Lagarde, šefinji Evropske cenralne banke. Predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen so pri Forbesu postavili na četrto mesto. Novink je letos kar veliko. Med njim tudi nekaj zvezdnic in številne predsednice vlad. Slednje, ker so se izkazale v bitki s pandemijo novega koronavirusa.