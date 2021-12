To, kar je revija Manager za izbor in vsebino o 100 najbogatejših pri nas, je revija Gourmet Ljubljana za kulinariko v prestolnici. In ker izide enkrat letno, boste imeli dovolj časa, da na 120 straneh preberete na inovativen način predstavljeno kulinariko, chefe in njihove mojstrovine. In da seveda potem na podlagi tega še sami preverite, če zapisano drži.