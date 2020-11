Revija Manager objavila lestvico mladih slovenskih milijonarjev

Izjemni špotniki, svetovna špica, veliki ambasadorji Slovenije. Na koliko pa je ocenjeno njihovo premoženje, ki so si ga brez dvoma prigarali tudi z veliko odrekanja? Pred objavo lestvice stotih najbogatejših Slovencev je revija Manager objavila lestvico mladih milijonarjev, in tokrat so na njej prvič slovenske športne zvezde, Dragić, Dončić in Kopitar, ki igrajo v profesionalnih ameriških ligah. Kateri so torej tisti mladi Slovenci, ki imajo na svojih bančnih računih milijone?