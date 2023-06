Vlada Roberta Goloba oziroma minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac je predstavil zakon o dolgotrajni oskrbi, kjer je končno jasno tudi, kako bo za starostnike poskrbljeno in kdo bo to plačal. Zakon je minister označil kot največji korak v zadnjih 30 letih. Upokojenci pa se najbolj veselijo okrepljene oskrbe na domu in tudi paliativne oskrbe, ki jo po novem ne bi več plačevali iz lastnega žepa.

