Rex je boljše, naredil je celo nekaj korakov

Iskalni pes hrvaških gasilcev iz Karlovca, nemški ovčar Rex, se boljše počuti. Kot je sporočil njegov vodnik in lastnik Dejan Ranitović, je Rex po drugi steklenici infuzije že odprl oči in vstal. "Morali smo ga držati, da ni iztaknil igle, no vseeno pa moramo še počakati, da vidimo, če so prizadeti živci," je povedal in dodal, da je Rex, ko je vstal, hodil po vseh štirih, kar je dober znak."Malo ga je zanašalo kot pijanca, a mislim, da si bo opomogel," je optimističen Dejan.