Senatorka Amy Klobuchar presenetila v demokratski anketi

Nekdanji senator iz Delawara in podpredsednik ZDA Joseph Biden je v anketi, ki jo liberalna neprofitna organizacija Fokus na ameriško podeželje pripravlja v Iowi vsako četrtletje, dobil 30 odstotkov glasov. Protikandidat Hillary Clinton leta 2016, senator iz Vermonta Bernard Sanders je dobil 13 odstotkov, teksaški kongresnik Beto O'Rourke pa 11 odstotkov glasov.

Biden ostaja najbolj popularen, čeprav šteje že 76 let. Sanders je star 77 let, O'Rourke pa le 46 let in številne v ZDA spominja na Baracka Obamo. Zadnja anketa Fokusa na ameriško podeželje je bila izvedena septembra in Biden je bil tudi takrat v vodstvu.

Septembra anketa ni zaznala ne Klobucharjeve in ne O'Rourka, pa tudi ne nekdanjega župana New Yorka Michaela Bloomberga ter nekdanjega senatorja in predsedniškega kandidata ter državnega sekretarja Johna Kerryja, ki sta sedaj dobila po dva odstotka glasov.

'Pocahontas' podvržena neusmiljenemu norčevanju Trumpa

Sanders je od septembrske ankete izgubil sedem odstotnih točk, prav toliko tudi senatorka iz MassachusettsaElizabeth Warren, ki se je sedaj uvrstila na peto mesto za Klobucharjevo z devetimi odstotki podpore. Ognjevita borka za pravice potrošnikov in navadnih Američanov je že dve leti izpostavljena neusmiljenemu norčevanju predsednika Donalda Trumpa, ki jo je krstil za "Pocahontas".